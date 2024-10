Napoli celebra Salvatore Di Giacomo: un viaggio educativo attraverso storia e arte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Napoli si appresta a vivere una significante iniziativa culturale che coinvolge i giovani nella riscoperta del patrimonio artistico e storico legato a Salvatore Di Giacomo, uno dei grandi poeti del Novecento italiano. L’evento, intitolato “Comm’ a ‘nu mare ca quieto pare”, è organizzato dall’associazione Euforika Napoli e sostenuto dal Comune nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica“. L’obiettivo è quello di far rivivere le atmosfere e i luoghi che hanno segnato la vita di Di Giacomo, integrando esperienze formative e artistiche che culmineranno in spettacoli teatrali. Un progetto volto alla valorizzazione di Salvatore Di Giacomo Il progetto “Napoli Città della Musica” ha un’importanza particolare, poiché coincide con il novantesimo anniversario della scomparsa di Salvatore Di Giacomo, figura centrale della cultura napoletana. Gaeta.it - Napoli celebra Salvatore Di Giacomo: un viaggio educativo attraverso storia e arte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città disi appresta a vivere una significante iniziativa culturale che coinvolge i giovani nella riscoperta del patrimonio artistico e storico legato aDi, uno dei grandi poeti del Novecento italiano. L’evento, intitolato “Comm’ a ‘nu mare ca quieto pare”, è organizzato dall’associazione Euforikae sostenuto dal Comune nell’ambito del progetto “Città della Musica“. L’obiettivo è quello di far rivivere le atmosfere e i luoghi che hanno segnato la vita di Di, integrando esperienze formative e artistiche che culmineranno in spettacoli teatrali. Un progetto volto alla valorizzazione diDiIl progetto “Città della Musica” ha un’importanza particolare, poiché coincide con il novantesimo anniversario della scomparsa diDi, figura centrale della cultura napoletana.

