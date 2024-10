Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette, l’addio a Rivola. Il parroco: "Non è l’ora dei giudizi"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In un’atmosfera di profondo cordoglio si sono svolti sabato i funerali di Antonio, uno dei due anziani deceduti in circostanzeall’ospedale Mazzolani Vandini, dove un infermiere è indagato per omicidio volontario: l’uno il 5 settembre, l’altra, Floriana Veronesi di 90 anni, il 24. In entrambi i casi – lo scorso 27 settembre – i funerali sono stati stoppati dall’autoritàaria, un attimo prima della sepoltura. La salma del pensionato di 82 anni, dopo un ultimo saluto di commiato tributatogli nella camera ardente è stata trasportata in duomo. E, dopo la messa di suffragio officiata da don Sante Bertarelli, è stata tumulata nel cimitero di Argenta. Tutti si sono stretti attorno al dolore della sorella e dei due fratelli, da amici e parenti, dalla badante ad ex colleghi in pensione. I quali, insieme a lui, hanno lavorato come infermieri all’ospedale di Conselice.