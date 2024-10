Quifinanza.it - Moldavia, No all’Unione Europea? Perché la Russia avrebbe mosso i fili del voto

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Contro ogni aspettativa, i moldavi hanno detto no all’ingresso nell’Unionenel referendum costituzionale chedovuto segnare un passo storico per il Paese. La Commissione Elettorale Centrale (Cec) ha diffuso i dati, confermando una realtà politica frammentata: da una parte, i giovani, la diaspora e i romeni che sostengono l’integrazione; dall’altra, russofoni, nostalgici e generazioni più anziane, legati ancora alla sfera d’influenza russa. Il referendum voluto dalla presidente Maia Sandu, che puntava a consolidare il percorso verso l’Ue, ha visto un colpo di scena: non c’è una maggioranza schiacciante per il sì all’Ue. Nelle ultime ore il sì ha la maggioranza risicata, al 50,03%. Sandu e la corsa presidenziale in salita Se per Maia Sandu il referendum doveva essere un segnale di fiducia sul suo operato, il risultato è stato un brutto colpo.