Moldavia, dal Referendum “sì” per l’accesso in Europa. Presidenziali: “Pesanti interferenze della Russia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Referendum in Moldavia ha portato avanti il dualismo sul tornare a puntare all’Ue o volgere lo sguardo alla Russia. La popolazione è stata chiamata ad esprimersi su un voto che per la prima volta nella storia della Moldavia (o Moldova, in lingua originale) ha avuto grande risonanza internazionale. Referendum Moldavia, il sì a un passo (Notizie.com)Il sì al Referendum è ormai da considerarsi certo, visto che è in testa con il 50.3% e oltre 740mila voti a favore a 19 sezioni dalla chiusura. Il sorpasso ora è di fatto impossibile, come riportano i dati forniti da alegeri.md. E dire che la vittoria del sì è stata un po’ una sorpresa. Fino al 95% dello scrutinio era il “no” a essere in vantaggio col 52%: un sorpasso che ha riequilibrato le cose e ha visto alla fine il “sì” ottenere il successo matematico. Non è da escludere che la Russia faccia sentire le sue idee nelle prossime ore. Notizie.com - Moldavia, dal Referendum “sì” per l’accesso in Europa. Presidenziali: “Pesanti interferenze della Russia” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilinha portato avanti il dualismo sul tornare a puntare all’Ue o volgere lo sguardo alla. La popolazione è stata chiamata ad esprimersi su un voto che per la prima volta nella storia(o Moldova, in lingua originale) ha avuto grande risonanza internazionale., il sì a un passo (Notizie.com)Il sì alè ormai da considerarsi certo, visto che è in testa con il 50.3% e oltre 740mila voti a favore a 19 sezioni dalla chiusura. Il sorpasso ora è di fatto impossibile, come riportano i dati forniti da alegeri.md. E dire che la vittoria del sì è stata un po’ una sorpresa. Fino al 95% dello scrutinio era il “no” a essere in vantaggio col 52%: un sorpasso che ha riequilibrato le cose e ha visto alla fine il “sì” ottenere il successo matematico. Non è da escludere che lafaccia sentire le sue idee nelle prossime ore.

