Milano, omicidio di Eros Di Ronza: autopsia prevista e nuovi dettagli sul caso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'omicidio di Eros Di Ronza, avvenuto il 17 ottobre scorso a Milano, ha scosso profondamente la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle aree urbane. Di Ronza, un 37enne, è stato ucciso dopo aver tentato di rubare dei gratta e vinci da un bar in viale Da Cermenate. Il caso ha suscitato l'interesse dei media e l'attenzione delle forze dell'ordine, con l'autopsia sul corpo del defunto programmata per mercoledì 23 ottobre o, nel caso di imprevisti, giovedì 24. L'analisi autoptica rivestirà una particolare importanza, in quanto potrebbe fornire elementi cruciali sulla dinamica degli eventi. L'episodio del furto e la reazione dei gestori Nella mattina del 17 ottobre, Eros Di Ronza e un complice, il quale è riuscito a fuggire, hanno tentato di mettere a segno un furto presso un bar di Milano.

Milano : il giudice concede gli arresti domiciliari ai baristi cinesi accusati dell’omicidio di Eros Di Ronza - L’uso di forbici, un oggetto normalmente innocuo, è diventato lo strumento del delitto, trasformando un tentativo di furto in un tragico evento cui ha fatto seguito la morte dell’uomo. La speranza è che questo episodio possa servire anche come spunto di riflessione su problematiche più ampie, come la gestione della sicurezza pubblica e le politiche di prevenzione e reintegrazione sociale. (Gaeta.it)

Omicidio tabaccheria Milano - ai domiciliari i due uomini che hanno ucciso Eros Di Ronza - Di Ronza inoltra «non era armato e non ha reagito se non per parare i colpi». Articolo completo: Omicidio tabaccheria Milano, ai domiciliari i due uomini che hanno ucciso Eros Di Ronza dal blog Lettera43 . Tutto si è consumato in pochissimi minuti. Lo stato di shock in cui sono stati trovati dalla polizia testimonia la presa di coscienza e la disperazione per la commissione del gesto». (Lettera43.it)

**Milano : scarcerati gestori bar accusati omicidio Di Ronza - disposti domiciliari** - Milano, 19 ott. Il gip di Milano Tiziana Gueli ha disposto per i due uomini, zio e nipote rispettivamente di 49 e 30 anni, la scarcerazione, concedendo ad entrambi gli arresti domiciliari. In sostanza, osserva l'avvocato, "ci sono tutti gli estremi per una rivalutazione del fatto", oltre al fatto che "la gip è stata molto precisa, fornendo tutta una serie di spunti che saranno certamente utili ... (Iltempo.it)