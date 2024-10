Milan-Bruges, Jashari: “San Siro è un sogno. Su Okafor…” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ardon Jashari, difensore del Bruges, ha parlato in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Jashari: “San Siro è un sogno. Su Okafor…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ardon, difensore del, ha parlato in conferenza stampa dalla pancia di Sanper presentare la sfida di domani contro il

Milan - Baresi : “Contro il Bruges per trovare punti e continuità” - Così Franco Baresi, a margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’, in vista della gara di Champions League tra Milan e Bruges di domani. . È una cosa che ci manca, perché fare prestazioni ti aiuta ad avere fiducia, aiuta i giocatori e tutto l’ambiente, trasmette entusiasmo. Se sta bene, la squadra ha qualità importanti, insieme si può fare bene”. (Sportface.it)

Youth League – Milan-Bruges : Guidi e i giovani. Ibra - Liberali : le novità | PM NEWS - Torna in campo la Primavera di Guidi in Youth League. Domani, alle ore 14:00, andrà in scena la sfida tra Milan e Bruges: le ultime novità. (Pianetamilan.it)

Milan-Bruges - Hayen : “De Cuyper piace al Diavolo? Vedremo in futuro” - Nicky Hayen, allenatore del Bruges, è in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan. (Pianetamilan.it)