Meloni avanti determinati finché i cittadini ci sostengono

"finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al lavoro, senza sosta, senza paura". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando un selfie, alla vigilia del secondo anniversario del suo governo.

Sì del Cdm alla Manovra da 30 miliardi. Meloni : “Mette al centro i cittadini - le famiglie e la Nazione” - Semaforo verde del Consiglio dei ministri alla Manovra di Bilancio, che per il 2025 avrà un valore di 30 miliardi lordi, in linea con l'approccio "serio e responsabile" del governo. (Ilgiornale.it)

Soldi dei cittadini per i poster anti-Meloni : 2 - 5 milioni di euro stanziati da De Luca per spacciare fake news - Altri soldi pubblici sprecati per farsi pubblicità. Sono numeri che gli stessi uffici della Regione Campania comunicano trimestralmente”, scrive Il Giornale. . Secondo documenti in possesso del Giornale, quei manifesti 6X3, “Italia spaccata, sud tradito”, “Il governo Meloni chiude i pronto soccorsi” (non senza lo svarione ortografico), ma anche gli spot sui grandi risultati della sua giunta, ... (Secoloditalia.it)