Marelli giustifica Massa | Cristante al limite! Non espulso? C’è un motivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La moviola di Roma-Inter e la direzione arbitrale di Davidedà molto di cui parlare. Nella lente d’ingrandimento di Lucaci va l’episodio che ha come protagonisti Marcus Thuram e Bryan. MOTIVAZIONI – Bryanviene graziato alla mezz’ora di Roma-Inter, quando interviene in maniera scorretta su Marcus Thuram. L’arbitro incaricato di dirigere la gara, Davide, lascia correre, come anche il VAR che non interviene. Luca, opinionista di Dazn, tenta di trovare unazione all’accaduto: «Perché non è stato? È un episodio particolare questo. Il dubbio è se il fallo c’è. E Il fallo, commesso da, c’è: gamba sinistra sul polpaccio destro di Thuram. Essendo fuori area i VAR possono intervenire solo in caso di cartellino rosso, che si concretizza solo in caso di DOGSO, cioè di chiara occasione da rete».