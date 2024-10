Maltempo: torna l'allerta meteo in otto regioni italiane (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Maltempo non dà tregua. Dopo gli allagamenti diffusi del weekend, che sono costate anche la vita a un ragazzo di 20 anni, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta rossa in Emilia Romagna per domani per rischio idraulico. Osservato speciale sarà il Po, la cui piena è attesa nella Europa.today.it - Maltempo: torna l'allerta meteo in otto regioni italiane Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilnon dà tregua. Dopo gli allagamenti diffusi del weekend, che sono costate anche la vita a un ragazzo di 20 anni, la Protezione Civile ha diramato una nuovarossa in Emilia Romagna per domani per rischio idraulico. Osservato speciale sarà il Po, la cui piena è attesa nella

