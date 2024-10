Maltempo a Lamezia Terme: strade allagate e disagi per vie e attività commerciali (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Maltempo ha colpito duramente Lamezia Terme e le aree circostanti, causando ingenti disagi alla circolazione e alle attività commerciali. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno portato a allagamenti significativi, rendendo critica la situazione nelle strade e nei centri di aggregazione come il Centro commerciale Due Mari di Maida. Allagamenti e interventi di emergenza In seguito alle forti piogge, il Centro commerciale Due Mari è stato gravemente allagato, con l’acqua che ha invaso numerosi esercizi al suo interno. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla vita economica locale, comportando chiusure temporanee e ostacolando il consueto afflusso di clienti. Gaeta.it - Maltempo a Lamezia Terme: strade allagate e disagi per vie e attività commerciali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilha colpito duramentee le aree circostanti, causando ingentialla circolazione e alle. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno portato a allagamenti significativi, rendendo critica la situazione nellee nei centri di aggregazione come il Centro commerciale Due Mari di Maida. Allagamenti e interventi di emergenza In seguito alle forti piogge, il Centro commerciale Due Mari è stato gravemente allagato, con l’acqua che ha invaso numerosi esercizi al suo interno. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla vita economica locale, comportando chiusure temporanee e ostacolando il consueto afflusso di clienti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. . (Webmagazine24.it)

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. Ulteriori disagi nella zona industriale di Lamezia Terme, nei pressi del centro commerciale, dove diversi mezzi sono finiti sott'acqua e […]. (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. (Periodicodaily.com)

Maltempo in Calabria : esonda un torrente - sprofonda un’auto. Allerta a Lamezia Terme - Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti. (Repubblica.it)