Made in Toscana

(Di lunedì 21 ottobre 2024) DAL 2015 la digital agency Lotrèk, con sede a Pistoia in via Galvani 15 nella zona industriale di Sant’Agostino e a Milano in piazzale di Porta Lodovica 6, ha costruito basi solide per la propria realtà e adesso è in continua espansione. Un mercato, quello del supporto alle aziende nell’ambito della trasformazione e accelerazione digitale, che è in continua espansione e ha subito una decisa e ulteriore accelerazione anche dopo gli anni più difficili del Covid: ne è dimostrazione l’aver chiuso il 2023 con un fatturato aumentato del 30% rispetto alla fine del 2022 attestandosi a quasi 4 milioni di euro. Negli ultimi sei anni Lotrèk ha registrato una crescita esponenziale: dai 7 soci fondatori originari, ora la digital agency può contare su un team di oltre 80 persone (chiamate ’humans’ dall’azienda), di cui 53 soci (agency partner).