Lanazione.it - L’Orvietana segna e diverte. Ma alla fine passa il Seravezza

(Di lunedì 21 ottobre 2024) ORVIETANA 3P. 4 ORVIETANA: Rossi; Berardi (54’ Mauro), Congiu, Ricci; Caravaggi (65’ Fabri), Proia, Orchi (83’ Vincenzi), Sforza (65’ Martini), Lattuchella; Panattoni (83’ Quintero), Caon. All.: Rizzolo.: Lagomarsili; Paolieri, Sanzone, Coly (69’ Beconcini); Bedini, Menghi, Greco, Bartolini (79’ Bocci); Bellini (79’ Lepri), Stabile (89’ Caddeo); Benedetti (91’ Accorsini). All.: Brando. Arbitro: Salvatori di Macerata (Bara – Amorello) Marcatori: 9’ (r). e 95’ Benedetti (S), 32’ Caon (O), 85’ Stabile (S), 72’ e 78’ (r) Panattoni (O), 86’ Lepri (S). Note: espulso Congiu (O) al 51’st per proteste ORVIETO – I biancorossi giocano bene e divertono., però, i tre punti li porta a casa iled è una sconfitta che sa di beffa.