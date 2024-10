LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 6-4, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: un break per set, romano in ottavi di finale! (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match d’esordio a Vienna di Matteo Berrettini, un saluto sportivo e buon proseguimento con l’informazione di OA Sport! 18:00 Berrettini se la vedrà dunque al 2° turno contro il vincente del match tra Frances Tiafoe e Cameron Norrie, con il primo decisamente favorito sul rientrante britannico. 17:58 Le statistiche ci dicono di come il dominio al servizio di Berrettini sia stato totale. Solo 5 i punti persi con la prima (86%) contro il 68% del magiaro, che con la seconda raccoglie il 55% di punti contro il 62% dell’ex finalista di Wimbledon. Due palle break su quattro concretizzate dal romano. 17:57 romano molto solido, senza concedere palle break e solo un game ai vantaggi in battuta. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 6-4, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: un break per set, romano in ottavi di finale! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA Si chiude qui ladel match d’esordio adi Matteo, un saluto sportivo e buon proseguimento con l’informazione di OA Sport! 18:00se la vedrà dunque al 2° turno contro il vincente del match tra Frances Tiafoe e Cameron Norrie, con il primo decisamente favorito sul rientrante britannico. 17:58 Le statistiche ci dicono di come il dominio al servizio disia stato totale. Solo 5 i punti persi con la prima (86%) contro il 68% del magiaro, che con la seconda raccoglie il 55% di punti contro il 62% dell’ex finalista di Wimbledon. Due pallesu quattro concretizzate dal. 17:57molto solido, senza concedere pallee solo un game ai vantaggi in battuta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 3-6 2-2 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Bel pallonetto del sanremese, 15-40 e due chance di controbreak! PRIMO SET – A zero Arnaldi prova a ricostruire questo set. PRIMO SET – Arnaldi annulla una palla break e si va ai vantaggi. TERZO SET – Gran pallonetto di Arnaldi! Per punti come questi meriterebbe di vincere il match, per degli orrori no. (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 3-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : secondo set al belga - incontro aperto - 1-2 Game Goffin sull’errore di rovescio in avanzamento di Arnaldi. 30-15 Out il diritto ad incrociare di Goffin, in profondità. 15-0 Apre il game con l’Ace il sanremese, il nono. 40-AD Sbaglia col rovescio lungo linea Goffin, ora Arnaldi deve crederci! 40-40 Cade Goffin che picchia a terra col gomito, sulla smorzata morbida di Arnaldi. (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5 - 5-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : azzurro a due game dagli ottavi - 30-15 Contro smorzata ambiziosa di Fucsovics che si ferma sul nastro. 30-15 Cerca il lungoriga di rovescio l’ungherese, è out. 0-30 Gratuito di rovescio di Fucsovics. 2-2 Molto bene e a zero Berrettini! 40-0 Servizio vincente. Ancora bene dopo la battuta il magiaro. 40-0 Larga la difesa del magiaro. (Oasport.it)