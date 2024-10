Iodonna.it - Le Nps sono ancora più pericolose delle classiche droghe perché non se ne conoscono gli effetti... e non ci sono antidoti

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nell’ultima relazione del servizio Antidrogadefinite semplicemente Nps, Nuove sostanze psicoattive. Ma basta leggere l’analisi che ne fanno gli esperti per capire chela vera insidia per i ragazzi, leche sballano aggirando controlli. Spesso senza che chi la venda rischi di essere denunciato per spaccio. Scrivono gli investigatori: «Le Nps si presentano in diverse forme: polveri, cristalli, pasticche, spray, liquidi. Vengono sniffate, fumate, ingerite, iniettate. Circolano anche come comuni sigarette elettroniche, che all’interno hanno Nps disciolte, come già accade con i cannabinoidi sintetici (cioè non presenti in natura, ma che si legano agli stessi recettori a cui si legano i cannabinoidi presenti nelle piante di cannabis, ndr)».