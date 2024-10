Gaeta.it - Ladispoli: l’assessore Fargnoli e la raccolta firme per un giovane in difficoltà

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, l’Amministrazione comunale ha preso atto delle pesantiche una famiglia sta affrontando per garantire l’assistenza a uncon bisogni speciali.alle Politiche Sociali, Gabriele, ha dichiarato l’intenzione di inoltrare al Presidente della Regione Lazio unadiottenuta da circa mille cittadini. Questo gesto mira a sollecitare una risposta da parte delle istituzioni riguardo a una situazione che coinvolge non solo il ragazzo specifico, ma molte altre famiglie del territorio. La situazione dele le esigenze di assistenza Il caso in questione riguarda un ragazzo che necessita di cure costanti in strutture adeguate. La famiglia ha lanciato un appello, raccogliendo numeroseper far sentire la propria voce rispetto a una questione che affligge molte persone in simili condizioni.