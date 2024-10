Giornalettismo.com - L’abnorme (ed ennesimo) errore del Piracy Shield, che ha bloccato Google Drive

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un fatto gravissimo, per ammissione dello stesso commissario Agcom Massimo Capitanio, intervenuto nel corso di una diretta su YouTube organizzata da Matteo Flora (che ha visto partecipare diversi giornalisti, esperti in materia e politici chiamati a rispondere del parere espresso in passato sul). Il fatto in questione si è verificato sabato pomeriggio, mentre era in corso la partita di Serie A tra Juventus e Lazio: mentre le due squadre giocavano in campo, in rete il match veniva trasmesso – come sempre più spesso accade – su piattaforme pirata. Questo fatto ha messo in moto il meccanismo di segnalazione – operato dai big player dei diritti televisivi del calcio italiano – alla piattaforma donata dalla Lega Serie A “”.