La musica è protagonista nella notte più spaventosa del locale notturno: torna l'appuntamento con "Memorabilia" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre ritorna il Memorabilia al Cocoricò, il party più celebrativo dell’iconico locale, un format consolidato e profondamente identitario nato sotto la Piramide il 4 novembre 1995. 11 djs che che si alterneranno alle consolle per una serata imperdibile, con il meglio dell’elettronica Riminitoday.it - La musica è protagonista nella notte più spaventosa del locale notturno: torna l'appuntamento con "Memorabilia" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre riilal Cocoricò, il party più celebrativo dell’iconico, un format consolidato e profondamente identitario nato sotto la Piramide il 4 novembre 1995. 11 djs che che si alterneranno alle consolle per una serata imperdibile, con il meglio dell’elettronica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I fratelli Vinante lasciano: ha chiuso dopo 42 anni l’Alexander, il ristorante con il cuore - Il locale di via Aosta era un punto di riferimento per il quartiere e la città. Sono passati di qui da Frank Zappa a Miguel Bosè, da Troisi a Banfi a (foto Multari/DLife) ... (altoadige.it)

Accessori da bar personalizzati: ecco le proposte di Garnet Europe - Nel settore dell'hospitality, gli accessori da bar personalizzati stanno diventando sempre più importanti per creare un'identità di marca unica. (varesenoi.it)

Formazione Foh: come migliorare il servizio in sala e soddisfare i clienti - Il “Front of house” è il biglietto da visita del locale, il personale di sala è il suo metronomo perché è al contatto col cliente. Oggi non esiste più solo il servizio al tavolo ... (italiaatavola.net)