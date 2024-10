La giovane attrice, nata il 21 ottobre 2003, ha interpretato Lila Cerullo nella serie televisiva "L'amica geniale" (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Ho scoperto che, pescando in fondo, posso essere tutto ciò che voglio, basta trovare il coraggio di tirarlo fuori». Gaia Girace, 21 anni, è una Bilancia nata quasi al confine dello Scorpione, segno che ospita nel suo Tema natale anche Venere, pianeta professionista degli abissi. Iodonna.it - La giovane attrice, nata il 21 ottobre 2003, ha interpretato Lila Cerullo nella serie televisiva "L'amica geniale" Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Ho scoperto che, pescando in fondo, posso essere tutto ciò che voglio, basta trovare il coraggio di tirarlo fuori». Gaia Girace, 21 anni, è una Bilanciaquasi al confine dello Scorpione, segno che ospita nel suo Temale anche Venere, pianeta professionista degli abissi.

Via Brunamonti - una giovane aggredita e rapinata da criminale armato di coltello : indagini in corso - Da quanto si apprende, l'allarme è scattato alle 2 quando la vittima ha chiesto aiuto dopo essere stata prima aggredita e poi rapinata da un uomo -. . . . I carabinieri della Caserma Fortebraccio sta indagando su uno scippo violento avvenuto la notte scorsa a poca distanza dal centro storico di Perugia. (Perugiatoday.it)

Nata nel Bronx il 13 ottobre 1989 - è la più giovane deputata Usa e si batte con grinta per Kamala Harris (e per tutte le donne) - Sarà il suo Plutone in Scorpione pianeta potente nel Tema Natale a portare gli Stati Uniti su un nuovo cammino? L’oroscopo del giorno L’oroscopo della settimana iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Tema Natale di Alexandria Ocasio-Cortez, Bilancia progressista sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Giovane rapinata in Via Palazzuolo : fermato 18enne - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Ieri notte i carabinieri di Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne tunisino ritenuto responsabile del reato di rapina. Intorno alle 4:30 di questa mattina, l’attenzione dei militari è stata attirata dalle... (Firenzetoday.it)