La coppia vip di nuovo a nozze dopo 2 anni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Personaggi Tv. Lavip duefa era convolata ae aveva celebrato un matrimonio da sogno a Capri con rito civile. Adesso, l’influencer e il modello si sono giurati amore eterno anche in chiesa. Ad annunciarlo è stata l’ex di Uomini e Donne su Instagram. La donna ha scelto di dare la notizia solola cerimonia: al contrario delle prime, questa celebrazione è stata piuttosto riservata. Beatrice Valli e Marco Fantini si sposati per la seconda volta: questa volta hanno celebrato il matrimonio in chiesa. (Continuale foto) Leggi anche: “Ballando”, sil caso Friedman: la Rai ne ha davvero chiesto l’esclusione? Leggi anche: “Binario 2”, Fiorello interviene in diretta e restano tutti senza parole Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini,bis per lavip Questa volta, i due hanno deciso di sposarsi in gran segreto. O quasi.