La controffensiva in difesa del distretto | Il tessuto è sano

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ieri mattina nel macrolotto a Iolo c’era un gran fermento come tutte le domeniche. Qui il tempo non si ferma mai e non sembra che le fibrillazioni del mercato globale siano arrivate. I capannoni più recenti, a ridosso del campo di rubgy, sono strapieni di campionario e di capi pronti. Prevale la moda femminile: cappotti, giubbotti, piumini. E ancora maglie e vestiti, giacca e pantalone, e tailleur. Una valanga di pronto moda che nella domenica di lavoro prende direzione Italia ma ma anche tutta Europa. Anche in via Piemonte e via Veneto si lavora, capannoni più vissuti, tanti sacchi neri che finiranno chissà dove. Parcheggiati lungo strada i camion di frutta e verdura: si fa la spesa. Qui non è arrivata l’eco della battaglia di Seano per i contratti regolari. Si lavora come se nulla e niente fosse successo. A pochi chilometri come sul mercato globale.