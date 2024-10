Quotidiano.net - Israele: sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre, si suicida nel giorno del suo 22° compleanno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 212024 – Eraall'attacco didel 7dell'anno scorso, ma non è riuscita a superare lo stress post-traumatico. Così, ieri, neldel suo 22esimo, Shirel Golan si è tolta la vita. Un suicidio che ha scatenato l'ira della famiglia della ragazza, scrive The Times of Israel che racconta la triste storia. Il fratello della giovane donna ha accusato lo Stato di non averle offerto l'aiuto necessario per i problemi emotivi e mentali all'indomani di quel massacro, costato la vita a 1.400 persone. "Se lo Stato si fosse preso cura di lei, nulla di tutto questo sarebbe accaduto – ha dichiarato l’uomo ai media ebraici –. Lo Stato diha ucciso mia sorella due volte. Una volta in, mentalmente, e una seconda volta oggi, ildel suo 22°, fisicamente".