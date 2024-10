Iniziati i lavori per il nuovo parcheggio del Visionario (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prosegue la conformazione del nuovo piano parcheggi nel centro di Udine. Oggi, lunedì 21 ottobre, sono Iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi stalli a ridosso del cinema Visionario, in via Asquini: al termine saranno disponibili 56 nuovi posti auto.Il parcheggio così completato Udinetoday.it - Iniziati i lavori per il nuovo parcheggio del Visionario Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prosegue la conformazione delpiano parcheggi nel centro di Udine. Oggi, lunedì 21 ottobre, sonoper la realizzazione dei nuovi stalli a ridosso del cinema, in via Asquini: al termine saranno disponibili 56 nuovi posti auto.Ilcosì completato

