Infortunio alla Sicad di Uboldo, operaio si ustiona il volto

Grave infortunio sul lavoro a Uboldo, all'azienda Sicad di via Caduti della Liberazione. Secondo una prima ricostruzione, un operaio in reparto (di 43 anni) è stato investito da un ritorno di fiamma durante la miscelazione di sostanze non note. Dato l'allarme, è intervenuta sul posto un'ambulanza, seguita dall'automedica, dai vigili del fuoco e dai tecnici

