Ilaria Galassi al Grande Fratello viene censurata per una frase fraintendibile (Di lunedì 21 ottobre 2024) I ragazzi del Grande Fratello sono nella Casa da oltre un mese e ieri Pamela Petrarolo ha avuto una piccola crisi pensando alla sua famiglia fuori e si è sfogata con le sue amiche Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Quest'ultima, per cercare di farle vedere la cosa da un altro punto di vista, ha affermato: "È una roba allucinante sto gioco. Che se poi tu ci pensi questo è un gioco, siamo catapultate in gioco". Pamela Petrarolo si è trovata d'accordo col pensiero dell'amica, tant'è che ha ripetuto: "Noi lo stiamo prendendo sul serio, ma questo è un gioco". Ed è a questo punto che Ilaria Galassi si è lasciata andare ad una frase fraintendibile che è stata immediatamente censurata dalla regia. "Fra l'altro ci dicono pure quello che dobbiamo fare!".

