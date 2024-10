Il Napoli di Conte: Una squadra più fisica e pratica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha espresso il suo punto di vista sul nuovo Napoli di Conte, sottolineando i cambiamenti apportati dal tecnico pugliese. Secondo Bergomi, la squadra partenopea ha subito un’evoluzione significativa, orientandosi verso un approccio più fisico e strutturato rispetto al passato. Questo mutamento si riflette anche nel tipo di giocatori inseriti in rosa, come Romelu Lukaku, Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, che conferiscono solidità a un gruppo che punta a essere più concreto, anche a scapito di una maggiore spettacolarità nel gioco. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha espresso il suo punto di vista sul nuovodi, sottolineando i cambiamenti apportati dal tecnico pugliese. Secondo Bergomi, lapartenopea ha subito un’evoluzione significativa, orientandosi verso un approccio più fisico e strutturato rispetto al passato. Questo mutamento si riflette anche nel tipo di giocatori inseriti in rosa, come Romelu Lukaku, Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, che conferiscono solidità a un gruppo che punta a essere più concreto, anche a scapito di una maggiore spettacolarità nel gioco.

