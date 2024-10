GP Stati Uniti: Doppietta Ferrari. Leclerc vince su Sainz e Verstappen (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ferrari domina ad Austin: Doppietta e sfida aperta nel Mondiale Costruttori Dagli Stati Uniti arriva un messaggio chiaro, la Ferrari c’è. Una Doppietta che rilancia la rossa nella classifica costruttori e rende ancora più appetitoso il finale di una stagione davvero emozionante. Il Gran Premio degli Stati Uniti vedeva in pole position Norris con Verstappen in prima fila ma chi azzecca la partenza è Leclerc. Il monegasco approfitta del duello tra i primi due e si porta al comando, pur partendo dalla quarta posizione. La gara è spettacolare con tre monoposto, Ferrari, RedBull e McLaren a cercare il limite ad ogni giro. La Ferrari riesce a gestire la gara con i due piloti in maniera splendida, attuando una strategia perfetta. Sainz, dopo la partenza, riesce a stare terzo ed a rimanere molto vicino a Verstappen. Puntomagazine.it - GP Stati Uniti: Doppietta Ferrari. Leclerc vince su Sainz e Verstappen Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)domina ad Austin:e sfida aperta nel Mondiale Costruttori Dagliarriva un messaggio chiaro, lac’è. Unache rilancia la rossa nella classifica costruttori e rende ancora più appetitoso il finale di una stagione davvero emozionante. Il Gran Premio deglivedeva in pole position Norris conin prima fila ma chi azzecca la partenza è. Il monegasco approfitta del duello tra i primi due e si porta al comando, pur partendo dalla quarta posizione. La gara è spettacolare con tre monoposto,, RedBull e McLaren a cercare il limite ad ogni giro. Lariesce a gestire la gara con i due piloti in maniera splendida, attuando una strategia perfetta., dopo la partenza, riesce a stare terzo ed a rimanere molto vicino a

Gp degli Stati Uniti di F1 - doppietta Ferrari : Leclerc trionfa davanti a Sainz - Norris arriva a duellare con Verstappen ma a 4 giri dalla fine va oltre i limiti in curva 12, supera l’olandese ma subisce 5’” di penalità e quindi il podio. La classifica Nella classifica del mondiale guida sempre Verstappen con 354 punti, 57 in più di Norris e 79 in più di Leclerc a 5 gara dalla fine. (Ilfaroonline.it)

