Formula 1 ad Austin - doppietta Ferrari da urlo : Leclerc davanti a Sainz. Sul podio anche Verstappen - Charles Leclerc ha vinto il GP degli Stati Uniti di Formula 1 , davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. In realtà é stato Lando Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su Verstappen, alla curca 12 del 52/o giro. (Gazzettadelsud.it)

Splendida doppietta Ferrari ad Austin - Leclerc precede Sainz - Terzo posto per Max Verstappen che pur chiudendo dietro Norris, approfitta di una penalità di 5 secondi comminata dai commissari di gara all’inglese guadagnandosi il gradino più basso del podio. Ieri ero al posto sbagliato nel momento sbagliato, oggi avevo un passo straordinario e abbiamo fatto una gestione eccellente. (Ildenaro.it)

Gp Austin - doppietta Ferrari : Leclerc trionfa davanti a Sainz - Da quel momento Leclerc conduce una gara solida e accorta trionfando davanti al compagno di squadra Sainz. (Adnkronos) – Doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. Norris arriva a duellare con Verstappen ma a 4 giri dalla fine va oltre i limiti in curva 12, supera l’olandese ma subisce 5’” di penalità e quindi il podio. (Ildenaro.it)