Gaeta Visioni Corte International Short Film Festival tutti i vincitori della tredicesima edizione

Gaeta – "Une nuit particulière" del regista francese Enzo Martinez si aggiudica il premio come miglior opera nella sezione "Sguardi dal mondo" e fa incetta di altri riconoscimenti, tra cui miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attrice internazionale per Marie Kauffmann, alla XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, che si è svolta dal 12 al 19

