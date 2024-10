G7, Confindustria-Deloitte: ruolo fondamentale per promuovere politiche sviluppo sostenibile e cooperazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La produzione globale è in crescita, ma le economie del G7 crescono più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento del divario di produttività tra i Paesi nordamericani e gli altri membri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023. Un fattore che potrebbe indebolire la capacità del G7 di sostenere i Paesi meno sviluppati, in particolare quelli africani, alle prese con un elevato debito pubblico e sui quali pesa quel 17% delle entrate statali dedicato al servizio del debito estero, a discapito degli investimenti nei settori produttivi e nei servizi pubblici con inevitabili ricadute sulla crescita economica. Liberoquotidiano.it - G7, Confindustria-Deloitte: ruolo fondamentale per promuovere politiche sviluppo sostenibile e cooperazione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La produzione globale è in crescita, ma le economie del G7 crescono più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento del divario di produttività tra i Paesi nordamericani e gli altri membri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023. Un fattore che potrebbe indebolire la capacità del G7 di sostenere i Paesi meno sviluppati, in particolare quelli africani, alle prese con un elevato debito pubblico e sui quali pesa quel 17% delle entrate statali dedicato al servizio del debito estero, a discapito degli investimenti nei settori produttivi e nei servizi pubblici con inevitabili ricadute sulla crescita economica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 - Confindustria e Deloitte : puntare su diversità e inclusione genera profitti - (Adnkronos) – Le imprese che puntano su diversità e inclusione sono in grado di generare maggiori profitti. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. aborato in occasione della “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”,. (Webmagazine24.it)

G7 - Confindustria e Deloitte : puntare su diversità e inclusione genera profitti - (Adnkronos) – Le imprese che puntano su diversità e inclusione sono in grado di generare maggiori profitti. . È uno degli elementi contenuti nel B7 Flash, l’approfondimento di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”, organizzata a margine della Ministeriale G7 sulle Pari Opportunità a Matera […] The post ... (Lidentita.it)

G7 - Confindustria e Deloitte : puntare su diversità e inclusione genera profitti - È uno […]. È uno degli elementi contenuti nel B7 Flash, l’approfondimento di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”, organizzata a margine della Ministeriale G7 sulle Pari Opportunità a Matera Le imprese che puntano su diversità e inclusione sono in grado di generare maggiori profitti. (Sbircialanotizia.it)