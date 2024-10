Firenze, Zero Assoluto in concerto al Viper Theatre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Tra i massimi esponenti della musica pop italiana dei primi anni 2000, gli Zero Assoluto approdano giovedì 24 ottobre al Viper Theatre di Firenze, nell’ambito del Club Tour 2024: un concerto speciale, in cui il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi ripercorre 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni fino alle recenti uscite. I biglietti (posto unico 34,36 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Con brani come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente” e “Per dimenticare”, gli Zero Assoluto sono stati punto di riferimento di un'intera generazione che oggi li considera come i fratelli maggiori della nuova scena pop. Lanazione.it - Firenze, Zero Assoluto in concerto al Viper Theatre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Tra i massimi esponenti della musica pop italiana dei primi anni 2000, gliapprodano giovedì 24 ottobre aldi, nell’ambito del Club Tour 2024: unspeciale, in cui il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi ripercorre 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni fino alle recenti uscite. I biglietti (posto unico 34,36 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Con brani come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente” e “Per dimenticare”, glisono stati punto di riferimento di un'intera generazione che oggi li considera come i fratelli maggiori della nuova scena pop.

