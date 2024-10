Fiction Avetrana, l’autrice della recensione citata dal sindaco: “Parlavo della serie, non del paese” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La recensione di Angela Prudenzi menzionata nel ricorso cautelare d’urgenza presentato dal primo cittadino per la sospensione della Fiction Disney+ "La mia recensione era sul testo. Abbiamo visto la serie, la serie risponde a dei canoni che sono quelli della serialità, estetici, narrativi, e su questo abbiamo espresso un giudizio. Ho cercato di raccontare ed Sbircialanotizia.it - Fiction Avetrana, l’autrice della recensione citata dal sindaco: “Parlavo della serie, non del paese” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladi Angela Prudenzi menzionata nel ricorso cautelare d’urgenza presentato dal primo cittadino per la sospensioneDisney+ "La miaera sul testo. Abbiamo visto la, larisponde a dei canoni che sono quelliserialità, estetici, narrativi, e su questo abbiamo espresso un giudizio. Ho cercato di raccontare ed

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Miss Fallaci : recensione dei primi due episodi della serie – #RoFF19 - Miss Fallaci: recensione dei primi due episodi della serie – #RoFF19 Se c’è una figura nel giornalismo italiano che merita attenzione, questa è senza ombra di dubbio Oriana Fallaci. La serie è stata presentata nella sezione Freestyle della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma e gli episodi di cui parliamo in questa recensione – gli unici visionati – sono due degli otto complessivi. (Cinefilos.it)

Nobody Wants This - la recensione (senza spoiler) della serie Netflix - . La serie è leggera, capace di intrattenere e divertire, affrontando al contempo temi attuali legati alle sfide moderne che due giovani possono incontrare nel costruire una relazione sana e duratura. La loro relazione, però, dovrà affrontare numerosi ostacoli. C. , che veste i panni di Noah. Un altro aspetto interessante è l’introduzione della tematica religiosa, con un focus sulle tradizioni ... (Superguidatv.it)

Rivals - la recensione : se David Tennant e Alex Hassell si fanno la guerra in una serie - Non è la prima volta che sesso e politica si mescolano nella serialità ed ecco che da questo connubio nasce Rivals, il period drama sui generis ambientato negli anni '80 tratto dal secondo libro della saga in dieci romanzi Rutshire Chronicles di Jilly Cooper, caratterizzata da un intreccio narrativo composto da romance, affari loschi, sesso e tanta ironia. (Movieplayer.it)