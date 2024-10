El Diario, la recensione del thriller (senza spoiler) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Olga è reduce da un burrascoso divorzio con suo marito Victor e la separazione ha fortemente traumatizzato anche la figlia della coppia, la piccola Vera. La bambina è affidata prevalentemente alla madre ma il padre, che ha già una nuova compagna, può vederla spesso, in una sorta di custodia condivisa. Olga si è trasferita in una nuova casa e proprio lì nella soffitta trova un antico baule, presuntamente appartenente ai precedenti proprietari. All’interno la donna trova un enigmatico Diario, contenente quelli che sembrano i deliri scritti a mano da un potenziale assassino. Superguidatv.it - El Diario, la recensione del thriller (senza spoiler) Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Olga è reduce da un burrascoso divorzio con suo marito Victor e la separazione ha fortemente traumatizzato anche la figlia della coppia, la piccola Vera. La bambina è affidata prevalentemente alla madre ma il padre, che ha già una nuova compagna, può vederla spesso, in una sorta di custodia condivisa. Olga si è trasferita in una nuova casa e proprio lì nella soffitta trova un antico baule, presuntamente appartenente ai precedenti proprietari. All’interno la donna trova un enigmatico, contenente quelli che sembrano i deliri scritti a mano da un potenziale assassino.

DIARIO DI UN’AVVENTURA ARTICA di Arthur Conan Doyle : recensione - Trama Il ventotto febbraio del 1880, il ventunenne laureando in medicina Arthur Conan Doyle si imbarcò sulla baleniera britannica Hope per due motivi principali: da una parte il suo compagno di corso alla Facoltà di Medicina, Claud Currie, gli chiese di prendere il suo posto a bordo; dall’altra, il lavoro sarebbe stato ben pagato e Conan Doyle, non provenendo da una classe abbiente, ... (Nerdpool.it)