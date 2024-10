Edens Zero: l’universo di Hiro Mashima su console e PC nel 2025 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il titolo, previsto per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC nel corso del 2025, ci permetterà di vestire i panni di Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e di altri personaggi dell'opera originale Konami Digital Entertainment ha annunciato lo sviluppo di un action RPG basato sul popolare manga Edens Zero di Hiro Mashima, autore di successi Sbircialanotizia.it - Edens Zero: l’universo di Hiro Mashima su console e PC nel 2025 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il titolo, previsto per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC nel corso del, ci permetterà di vestire i panni di Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e di altri personaggi dell'opera originale Konami Digital Entertainment ha annunciato lo sviluppo di un action RPG basato sul popolare mangadi, autore di successi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edens Zero : l’universo di Hiro Mashima su console e PC nel 2025 - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe ... (Webmagazine24.it)

Edens Zero : l’universo di Hiro Mashima su console e PC nel 2025 - Il titolo, previsto per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam/Windows) nel corso del 2025, ci permetterà di vestire i panni di Shiki, […]. (Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato lo sviluppo di un action RPG basato sul popolare manga Edens Zero di Hiro Mashima, autore di successi come Fairy Tail e Rave Master. (Periodicodaily.com)