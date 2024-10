Due arresti in rapida successione a Roma: un furto e minacce ai vigili urbani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le operazioni di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale si sono rivelate fruttuose, con due arresti avvenuti a distanza di poco più di 24 ore. Durante questi interventi, gli agenti hanno affrontato situazioni di illegalità che hanno messo alla prova la loro prontezza e capacità di reazione. Questi eventi non solo evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica, ma richiamano l’attenzione sulla necessità di vigilanza continua nei centri urbani. Arresto a Casal Bruciato: patente scaduta e irregolarità Il primo arresto è avvenuto nella zona di Casal Bruciato, dove una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino, impegnata nei controlli sulla sicurezza stradale e nel contrasto delle soste irregolari, ha notato un comportamento sospetto di un uomo a bordo di un veicolo con targa straniera. Gaeta.it - Due arresti in rapida successione a Roma: un furto e minacce ai vigili urbani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le operazioni di controllo della Polizia Locale diCapitale si sono rivelate fruttuose, con dueavvenuti a distanza di poco più di 24 ore. Durante questi interventi, gli agenti hanno affrontato situazioni di illegalità che hanno messo alla prova la loro prontezza e capacità di reazione. Questi eventi non solo evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica, ma richiamano l’attenzione sulla necessità di vigilanza continua nei centri. Arresto a Casal Bruciato: patente scaduta e irregolarità Il primo arresto è avvenuto nella zona di Casal Bruciato, dove una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino, impegnata nei controlli sulla sicurezza stradale e nel contrasto delle soste irregolari, ha notato un comportamento sospetto di un uomo a bordo di un veicolo con targa straniera.

