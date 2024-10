DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre: vigilia Champions per Juve e Milan, tra poco il posticipo di Serie A (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, lunedì 21 ottobre: dopo la vittoria dell’Inter, oggi si chiude l’ottava giornata di Serie A Dopo le emozioni della domenica di Serie A con le vittorie di Napoli, Fiorentina e Inter, questa sera si chiude l’ottava giornata di campionato col posticipo tra Monza e Verona. Intanto domani torna in campo la Champions League. Inter (LaPresse) -Calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata su Calciomercato.it. 20:12 21 ottobre Verona-Monza, le formazioni ufficiali Queste le formazioni ufficiali di Verona-Monza, match che chiude l’ottava giornata di Serie A: VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Tendstedt, Lazovic; Mosquera. All. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre: vigilia Champions per Juve e Milan, tra poco il posticipo di Serie A Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, lunedì 21: dopo la vittoria dell’Inter, oggi si chiude l’ottava giornata diA Dopo le emozioni della domenica diA con le vittorie di Napoli, Fiorentina e Inter, questa sera si chiude l’ottava giornata di campionato coltra Monza e Verona. Intanto domani torna in campo laLeague. Inter (LaPresse) -Calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata su Calciomercato.it. 20:12 21Verona-Monza, le formazioni ufficiali Queste le formazioni ufficiali di Verona-Monza, match che chiude l’ottava giornata diA: VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Tendstedt, Lazovic; Mosquera. All.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Serie A - Verona-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE - . Calciomercato. Nesta CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino 11, Roma e Empoli 10; Verona*, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, Monza* e Venezia 4 * una partita in meno ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. (Calciomercato.it)

LIVE – Picerno-Potenza 0-0 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - 30: Sportface. L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI PICERNO-POTENZA PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH PICERNO-POTENZA 0-0 2? – Primo squillo Picerno: cross di Cardoni, Esposito non riesce a coordinarsi e manda alto. (Sportface.it)

DIRETTA Serie A - Verona-Monza | Segui la cronaca LIVE - Zanetti MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Nesta CLASSIFICA SERIE A: ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. Decisivo l’autorete del portiere lagunare Joronen, dopo l’iniziale vantaggio siglato dall’ex interista Oristanio e il gol del pari realizzato da Tengstedt, terzo sigillo in sette partite per il 24enne ... (Calciomercato.it)