Di Napoli, Cavese: “C’è stata una sola squadra in campo: ingiusto non aver guadagnato punti” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho delle sensazioni strane dopo questa partita: alla squadra non posso imputare nulla, perché ad ogni partita maturiamo tante azioni da gol. Stasera c’è stata una sola squadra in campo, sotto ogni punto di vista. Non siamo riusciti a fare gol, e andiamo via da Caserta consapevoli di star giocando più che discretamente, e che ci manca, forse, solo la fortuna“. La Cavese è venuta a Caserta senza timori reverenziali, e mister Raffaele Di Napoli è rammaricato per il risultato ma, comunque, soddisfatto per la prestazione. “I ragazzi hanno giocato a viso aperto, hanno fatto un’ottima partita: la prestazione è stata più che soddisfacente, ma dobbiamo saper concretizzare, perché vanno raccolti punti. Preferirei giocare male, vincere con un’autorete, così da guadagnare tre punti. Anteprima24.it - Di Napoli, Cavese: “C’è stata una sola squadra in campo: ingiusto non aver guadagnato punti” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho delle sensazioni strane dopo questa partita: allanon posso imputare nulla, perché ad ogni partita maturiamo tante azioni da gol. Stasera c’èunain, sotto ogni punto di vista. Non siamo riusciti a fare gol, e andiamo via da Caserta consapevoli di star giocando più che discretamente, e che ci manca, forse, solo la fortuna“. Laè venuta a Caserta senza timori reverenziali, e mister Raffaele Diè rammaricato per il risultato ma, comunque, soddisfatto per la prestazione. “I ragazzi hanno giocato a viso aperto, hanno fatto un’ottima partita: la prestazione èpiù che soddisfacente, ma dobbiamo saper concretizzare, perché vanno raccolti. Preferirei giocare male, vincere con un’autorete, così da guadagnare tre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Biancolino : "La mia squadra è stata brava - gioia immensa per Mutanda. Su D'Ausilio..." - Raffaele Biancolino commenta il successo biancoverde a Biella: "Eravamo consapevoli delle insidie di questa partita, venivamo da ottimi risultati. L'Avellino batte la Juventus con tre gol e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Sapevamo di affrontare una buona squadra, un po' in. (Today.it)

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Biancolino : "La mia squadra è stata brava - gioia immensa per Mutanda. Su D'Ausilio..." - . Sapevamo di affrontare una buona squadra, un po' in. Raffaele Biancolino commenta il successo biancoverde a Biella: "Eravamo consapevoli delle insidie di questa partita, venivamo da ottimi risultati. L'Avellino batte la Juventus con tre gol e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. (Avellinotoday.it)

Karchouni : «Molto felice. Oggi l’Inter Women è stata squadra!» - Ghoutia Karchouni si è espressa nel post-partita della sfida pareggiata dall’Inter Women contro la Roma con il punteggio di 1-1. LA SODDISFAZIONE – La calciatrice Ghoutia Karchouni ha espresso a InterTV la sua gioia per il gol su calcio di rigore con cui ha regalato all’Inter Women il pareggio nel finale contro la Roma: «Aspettavo questo momento da 10 mesi, sono molto felice. (Inter-news.it)