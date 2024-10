Demi Moore a proposito di Bruce Willis: «C'è grande bellezza e dolcezza nell'incontrarlo, nonostante la malattia» (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice, ricevendo il premio alla carriera all'Hamptons International Film Festival, ha dato aggiornamenti sullo stato di salute dell'ex marito: «La malattia è quel che è. Dev'essere accettata. Inutile rimanere attaccati a come era prima» Vanityfair.it - Demi Moore a proposito di Bruce Willis: «C'è grande bellezza e dolcezza nell'incontrarlo, nonostante la malattia» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice, ricevendo il premio alla carriera all'Hamptons International Film Festival, ha dato aggiornamenti sullo stato di salute dell'ex marito: «Laè quel che è. Dev'essere accettata. Inutile rimanere attaccati a come era prima»

Demi Moore : “Come abbiamo accettato la malattia di Bruce Willis” - . Tuttavia, ha voluto rassicurare i fan dell’attore: “Nello stato in cui si trova, è stabile”. Purtroppo, la patologia neurodegenerativa di Willis compromette gravemente la sua capacità di riconoscere volti familiari, inclusi quelli di persone a lui care, come l’ex moglie. Nonostante questo, Demi Moore non si è mai allontanata da lui e lo visita spesso, accompagnata dalla nipotina Louetta, la ... (Corrieretoscano.it)

Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis : “Bisogna essere realistici. È stabile” - La moglie Emma, le adorate figlie e anche lei, Demi Moore. “La malattia è quello che è bisogna essere realistici nell’accettarla – ha detto -. Demi Moore e Bruce Willis, un amore mai finito Le fiabe non esistono nella realtà e di questo ne siamo ben consapevoli. Le parole di Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis Insignita di un importante premio alla carriera all’Hamptons International ... (Dilei.it)

Demi Moore - la malattia di Bruce Wills : “Bisogna accettare le sue condizioni” - (Adnkronos) – Bruce Willis come sta? “È stabile”, ha rivelato Demi Moore. Demi Moore ha partecipato recentemente agli Hamptons International Film Festival, dove ha ritirato un premio per la sua carriera. Anche se la coppia ha messo fine al matrimonio nel 2000, Bruce Willis e Demi Moore sono sempre rimasti in contatto e legati da un profondo rispetto l’un l’altro. (Dailyshowmagazine.com)