Da Lecce preoccupati | Squadra imbarazzante e ora c’è il Napoli…

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In casac’è grande preoccupazione dopo la sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina. La partita col Napoli può diventare un problema molto serio. Il Napoli continua a guadagnare fiducia e consensi. Anche la vittoria di Empoli ha dimostrato quanto in questa fase del campionato gli azzurri riescano a massimizzare il profitto pur non giocando benissimo, pur finendo balìa degli avversari come accaduto per buona parte della partita di ieri contro un, quella di Roberto D’Aversa, che aveva preparato molto bene la partita. Poi il calcio di rigore assegnato al Napoli che ha di fatto deciso la partita, e la sensazione che gli azzurri stiano sviluppando un’identità importante, fatta di personalità e carattere adatto a superare ogni momento di difficoltà.