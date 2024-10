Lapresse.it - Crotone, 13 arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Trediciper. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza die dello Scico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura catanzarese, nei confronti di 13 persone ritenute appartenenti a un’associazione dedita aled al riciclaggio del denaro provento dell’attività illecita. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’associazione era articolata in cellule presenti in Italia e all’estero, i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale e a farli espatriare verso la Francia e altri Stati del Nord Europa.