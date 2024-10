Cronaca di Topolinia a Lucca Comics and Games 2024: il fumetto di qualità è qui! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lucca Comics and Games 2024 è alle porte e, come ogni anno, la celebre fiera del fumetto e del gaming accoglierà appassionati da tutta Italia e oltre. Dal 30 Ottobre al 3 Novembre, le vie della splendida città toscana si riempiranno di artisti, editori e fan, pronti a scoprire le ultime novità nel mondo del fumetto e della cultura pop. Cronaca di Topolinia, storico editore italiano, sarà presente al Padiglione Napoleone allo stand 135 con una vasta gamma di albi esclusivi e offerte imperdibili. Non mancheranno sorprese, festeggiamenti speciali e prodotti che faranno la gioia di collezionisti e appassionati. Nerdpool.it - Cronaca di Topolinia a Lucca Comics and Games 2024: il fumetto di qualità è qui! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)andè alle porte e, come ogni anno, la celebre fiera dele del gaming accoglierà appassionati da tutta Italia e oltre. Dal 30 Ottobre al 3 Novembre, le vie della splendida città toscana si riempiranno di artisti, editori e fan, pronti a scoprire le ultime novità nel mondo dele della cultura pop.di, storico editore italiano, sarà presente al Padiglione Napoleone allo stand 135 con una vasta gamma di albi esclusivi e offerte imperdibili. Non mancheranno sorprese, festeggiamenti speciali e prodotti che faranno la gioia di collezionisti e appassionati.

