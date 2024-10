Cultweb.it - Cos’è il verme parassita Loa Loa e perché è pericoloso

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Loa Loa è undell’uomo, dalla forma cilindrica e filiforme, diffuso principalmente in Africa e in India. Noto anche comedell’occhio, è il responsabile della filariasi sottocutanea nell’uomo, detta anche loiasi, una malattia molto rara che si trasmette tramite punture di insetti come la mosca del cervo e i tafani diurni. Gli insetti rilasciano larve delche si posizionano sottocute. Una volta sviluppati, i i vermi migrano nel flusso sanguigno. Iladulto può arrivare a misurare fino a 7 cm. Nei casi più gravi, è visibile mentre striscia sotto la pelle e nella congiuntiva oculare. Proprio come successo a un cittadino di origine camerunense che si è presentato al Pronto Soccorso di Camposampiero, a Padova, con la sensazione di qualcosa nell’occhio. Si trattava, per l’appunto, di un Loa Loa.