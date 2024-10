Gaeta.it - Confermate le condanne contro la ‘ndrangheta nel Comasco: processo Cavalli di razza

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Corte d’Appello di Milano ha emesso un verdetto significativo per il contrasto alla criminalità organizzata sul territorio lombardo. Leoriginate daldi”, che ha visto coinvolte diverse figure di spicco dellanel, sono state, con pene che arrivano fino a 16 anni e 10 mesi di reclusione. Questi sviluppi segnano un’importante fase nel contrasto alle infiltrazioni mafiose in Lombardia, mettendo in evidenza gli sforzi delle autorità giudiziarie nella lottale organizzazioni criminali. Ledalla Corte d’Appello Il procedimento in oggetto si è già manifestato in modo significativo nel sistema giudiziario, portando a oltre 30già inflitte in un primo momento attraverso il rito abbreviato.