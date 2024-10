Cina:"Navi Usa a Taiwan minano la pace" (Di lunedì 21 ottobre 2024) 4.13 Il cacciatorpediniere americano Higgins e la fregata canadese Vancouver hanno attraversato lo Stretto di Taiwan "in una mossa altamente pubblicizzata". Lo denuncia un una nota il portavoce del Comando del Teatro orientale dell' Esercito cinese,Li Xi, secondo cui le forze armate cinesi hanno "organizzato unità navali e aeree per monitorare e per proteggersi dalle azioni delle Navi da guerra durante l'intero transito, gestendo la situazione in conformità con le leggi e i regolamenti". Le mosse di Usa e Canada "minano la pace". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 4.13 Il cacciatorpediniere americano Higgins e la fregata canadese Vancouver hanno attraversato lo Stretto di"in una mossa altamente pubblicizzata". Lo denuncia un una nota il portavoce del Comando del Teatro orientale dell' Esercito cinese,Li Xi, secondo cui le forze armate cinesi hanno "organizzato unità navali e aeree per monitorare e per proteggersi dalle azioni delleda guerra durante l'intero transito, gestendo la situazione in conformità con le leggi e i regolamenti". Le mosse di Usa e Canada "la".

