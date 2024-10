Cina: portavoce militare, navi da guerra USA, canadesi disturbano stabilita’ di Stretto Taiwan (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Le azioni di Stati Uniti e Canada hanno disturbato la pace e la stabilita’ dello Stretto di Taiwan, ha dichiarato oggi un portavoce militare in risposta alla navigazione di navi da guerra statunitensi e canadesi attraverso lo Stretto ieri. Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese rimane sempre in stato di massima allerta e salvaguarda con determinazione la sovranita’ e la sicurezza nazionali, nonche’ la pace e la stabilita’ della regione, ha dichiarato Li Xi, portavoce del comando. Ieri, il cacciatorpediniere statunitense Higgins e la fregata canadese Vancouver hanno attraversato lo Stretto, ha affermato il portavoce. Romadailynews.it - Cina: portavoce militare, navi da guerra USA, canadesi disturbano stabilita’ di Stretto Taiwan Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Le azioni di Stati Uniti e Canada hanno disturbato la pace e ladellodi, ha dichiarato oggi unin risposta allagazione didastatunitensi eattraverso loieri. Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese rimane sempre in stato di massima allerta e salvaguarda con determinazione la sovranita’ e la sicurezza nazionali, nonche’ la pace e ladella regione, ha dichiarato Li Xi,del comando. Ieri, il cacciatorpediniere statunitense Higgins e la fregata canadese Vancouver hanno attraversato lo, ha affermato il

