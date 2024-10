Ilrestodelcarlino.it - Cesena, casa del vescovo all’Osservanza: la Diocesi ha avviato i lavori

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Hanno preso il via iper la realizzazione della residenza pastorale nell’edificio di proprietà dei Frati minori dell’Osservanza in cui per tanti anni è stato ospitato un asilo comunale, trasferito in un altro plesso, e che diventerà ladell’exDouglas Regattieri, quando cesserà il suo mandato, e successivamente nel tempo dei vescovi emeriti diocesani che sceglieranno di vivere in città. Prima del carpigiano Regattieri, che ha già annunciato da tempo l’intenzione di rimanere auna volta scaduto il mandato, anche ilmonsignor Lino Garavaglia, lombardo, scelse di abitare in città in un appartamento in via Padre Vicinio da Sarsina.