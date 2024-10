Brandwatch annuncia cambiamenti chiave nella dirigenza per accelerare la crescita e l'innovazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) CHICAGO, 21 ottobre 2024 /PRNewswire/



Brandwatch, leader mondiale nell'intelligence sui social media, ha annunciato oggi diversi cambiamenti strategici nella dirigenza per promuovere la crescita e l'innovazione continue. Channing Ferrer è stato promosso a Presidente globale Brandwatch. In questo ruolo ampliato Ferrer sarà responsabile della strategia aziendale globale e delle iniziative di crescita. Vanta una vasta esperienza nella creazione e crescita di strategie go-to-market di successo per imprese SaaS. Prima di entrare in Brandwatch, ha ricoperto posizioni direttive presso Semrush (SEMR), HubSpot (HUBS) e Acquia (Acq. Vista Equity). "Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo in Brandwatch", ha affermato Ferrer.

