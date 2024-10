Bonus anziani over 80, al via dal 2025 il contributo da 850 euro: i requisiti e perché lo avranno in pochi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Bonus anziani over 80 partirà dal 1° gennaio 2025 e avrà il valore di 850 euro al mese. Sarà legato a requisiti decisamente stringenti: Isee sotto i 6mila euro, un "gravissimo" bisogno assistenziale, e ricevere già l'indennità di accompagnamento (o comunque averne i requisiti). In più i soldi dovranno essere usati per scopi specifici. Si attende il decreto per sapere come si potrà fare domanda. Fanpage.it - Bonus anziani over 80, al via dal 2025 il contributo da 850 euro: i requisiti e perché lo avranno in pochi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il80 partirà dal 1° gennaioe avrà il valore di 850al mese. Sarà legato adecisamente stringenti: Isee sotto i 6mila, un "gravissimo" bisogno assistenziale, e ricevere già l'indennità di accompagnamento (o comunque averne i). In più i soldi dovranno essere usati per scopi specifici. Si attende il decreto per sapere come si potrà fare domanda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il bonus Natale di 100 euro : cosa devono fare i lavoratori dipendenti per averlo - Una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni dettagli in più sul cosiddetto bonus Natale, il contributo una tantum da 100 euro contenuto nel "decreto legge omnibus" e che spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari. Le istruzioni... (Today.it)

Frode bonus facciata a Busto Arsizio - sequestro da 500mila euro - Nessun dipendente, nessuna capacità finanziaria e un amministratore unico, residente a Salerno, che risulta sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per traffico di stupefacenti. . A fronte di quel credito c’era una società vuota. Busto Arsizio (Varese), 21 ottobre 2024 - Crediti inesistenti in capo a una società di analisi informatica con sede a Busto Arsizio per il ... (Ilgiorno.it)

Bonus 1.000 euro per i nuovi nati 2025 : ecco chi ne ha diritto e come richiedere la Carta - Arrivano tagli del 5% ai ministeri. Cambiano le detrazioni, con un primo assaggio di quoziente familiare. Viene prorogato il bonus ristrutturazioni al 50% , ma solo per la prima casa. . . Bonus 1. . Arriva la carta per i nuovi nati da 1. 000 euro. L’assegno unico è escluso dal calcolo dell’ Isee. 000 euro per i nuovi nati 2025: ecco a chi spetta e come richiedere la Carta. (Gazzettadelsud.it)