Bimbo operato alle adenoidi, la madre ringrazia il San Pio: “Empatia e grande disponibilità” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna lettera per ringraziare pubblicamente l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento: ”La capacità e la preparazione che contraddistinguono il lavoro del Direttore Generale Maria Morgante, dei medici e di tutto lo staff dell’Azienda Ospedaliera San Pio sono un esempio di buona sanità”. Sono queste le parole che accompagnano gli elogi al Direttore Generale Maria Morgante e a tutti i medici della UOC Otorinolaringoiatria da parte di una mamma di un bambino operato dal primario Domenico Di Maria. “Gentilissima Dottoressa Maria Morgante, sono una mamma di un bambino che è stato operato nella vostra Azienda Ospedaliera qualche mese fa, per un intervento di adenoidectomia dal Primario del Reparto di Otorinolaringoiatra Dottore Di Maria Domenico. Anteprima24.it - Bimbo operato alle adenoidi, la madre ringrazia il San Pio: “Empatia e grande disponibilità” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna lettera perre pubblicamente l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento: ”La capacità e la preparazione che contraddistinguono il lavoro del Direttore Generale Maria Morgante, dei medici e di tutto lo staff dell’Azienda Ospedaliera San Pio sono un esempio di buona sanità”. Sono queste le parole che accompagnano gli elogi al Direttore Generale Maria Morgante e a tutti i medici della UOC Otorinolaringoiatria da parte di una mamma di un bambinodal primario Domenico Di Maria. “Gentilissima Dottoressa Maria Morgante, sono una mamma di un bambino che è statonella vostra Azienda Ospedaliera qualche mese fa, per un intervento di adenoidectomia dal Primario del Reparto di Otorinolaringoiatra Dottore Di Maria Domenico.

