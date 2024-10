Beautiful, anticipazioni 22 ottobre: Deacon confessa il suo amore a Brooke e mette nei guai Taylor (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 22 ottobre alle 13:40, Taylor e Ridge si confrontano sul loro passato. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni di Beautiful: Brooke sospetta una manipolazione dietro la dichiarazione di Deacon Carter e Katie parlano dell'imminente trasferta a Roma per "Hope for The Future" e Katie spera che parta con loro Movieplayer.it - Beautiful, anticipazioni 22 ottobre: Deacon confessa il suo amore a Brooke e mette nei guai Taylor Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio. Scopriamo insieme ledella puntata diin onda martedì 22alle 13:40,e Ridge si confrontano sul loro passato. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.disospetta una manipolazione dietro la dichiarazione diCarter e Katie parlano dell'imminente trasferta a Roma per "Hope for The Future" e Katie spera che parta con loro

