Barcellona-Bayern Monaco (Champions League, 23-10-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Flick contro il suo passato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarà sicuramente una delle partite più attese e osservate della terza giornata di Champions: mercoledì notte a Montjuic andrà in scena una grande sfida tra Barcellona e Bayern Monaco. Sarà l'occasione per Lewandowski e Flick di ritrovare tante facce conosciute: il tecnico tedesco riuscì a fare il triplete nella stagione 2019-2020 con i bavaresi, subentrando InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Bayern Monaco - Kompany : “Contro il Barcellona sarà emozionante” - Ogni allenatore ha l’obiettivo di vincere con la sua idea. “Per me i punti sono più importanti di un buon stile di gioco o di tanti gol. La differenza è che vivo per ogni partita come questa ogni settimana, proprio come voi giornalisti per questa partita contro il Barcellona. Sarà emozionante”. Ecco perché la gente viene e vuole vedere questa partita. (Sportface.it)

Barcellona-Bayern Monaco : dove vederla - orario e probabili formazioni - Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. All’Estadi Olímpic Lluís Companys la sfida di Champions League Barcellona-Bayern Monaco: le ultime di formazioni con orario e dove vederla in tv All’Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcellona si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata dei gironi di Champions League tra Barcellona-Bayern Monaco. (Calcionews24.com)

Barcellona - Flick : “Con il Bayern Monaco sfida speciale - siamo pronti” - The post Barcellona, Flick: “Con il Bayern Monaco sfida speciale, siamo pronti” appeared first on SportFace. So che sarà una partita complicata, ma di certo bella. Queste le parole del tecnico del Barcellona Hansi Flick alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Ho un buon rapporto con tanti giocatori ma per me ora c’è un nuovo capitolo e sono felice qui. (Sportface.it)